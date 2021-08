Imobiliário em Portugal na mira de fundo de investimento sul-africano

O fundo de investimento imobiliário sul-africano Vukile, com atividade em Espanha através da Castellana Properties, está à procura de novos negócios na área do retalho na Europa, incluindo em Portugal.





"Gostaríamos de continuar a crescer em Espanha, Portugal e noutros mercados europeus", afirmou o CEO do Fundo Imobiliário Vukile, Laurance Rapp, em entrevista ao portal PropertyEu, considerando que há "excelentes oportunidades" por explorar.





O CEO do Vukile, listado no índice REIT da bolsa de valores de África do Sul, não facultou, no entanto, detalhes sobre os potenciais negócios que poderão ter interesse designadamente em Portugal.





O fundo entrou no capital da sociedade de investimento e gestão imobiliária espanhola Castellana Properties em 2016. Especializou-se no segmento do retalho, depois de considerar que a propriedade dos ativos imobiliários desta categoria se encontrava muito fragmentada.





Atualmente, a Castellana Properties detém 18 propriedades, com uma área de 367.000 metros quadrados, avaliadas em 987 milhões de euros, com os centros comerciais a representarem 42% da carteira de investimentos.