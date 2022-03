Imóveis da SIGI da Sonae Sierra e do Bankinter valorizam em 6,6% em 2021

Os seis imóveis da ORES Portugal (Olimpo Real Estate Portugal) adquiridos em 2020 valorizaram quase três milhões de euros em 2021.



No final de 2021 os imóveis do grupo – sobretudo lojas e supermercados/hipermercados - estavam avaliados em mais de 47 milhões de euros, sendo que em 2020 a avaliação dos mesmos imóveis situava-se nos 44.1 milhões de euros, segundo o relatório de gestão entregue pela sociedade de investimento imobiliário cotada em bolsa (SIGI) à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários. Ou seja, o valor dos imóveis subiu em 6,6%.



Mas, no total, a SIGI, lançada no final de 2019 pela Sonae Sierra e o Bankinter, é proprietária de sete imóveis. Em agosto de 2021, a ORES Portugal comprou um armazém logístico com ma área bruta de 21.075 metros quadrados, por 13,15 milhões de euros, em Vila Nova de Gaia, que está arrendado à transportadora Luís Simões.



Segundo o relatório publicado na CMVM, o armazém de Vila Nova de Gaia está avaliado em 14,2 milhões de euros. Ou seja, no total, os sete ativos da ORES Portugal valem 61,3 milhões de euros.



O mesmo relatório revela que os ativos do tipo hipermercados/supermercados que concentram 76,5% do rendimento da SIGI da Sonae Sierra e do Bankinter conferem "uma elevada solidez no ambiente atual causado pela Covid 19, uma vez que a sua atividade é considerada essencial".



Entre os ativos líquidos e os passivos, a ORES Portugal fechou o ano com lucros na ordem dos 712 mil euros. Em 2020, a sociedade de investimento imobiliário apresentou prejuízos de 246,7 mil euros.



Em junho de 2020, em plena pandemia Covid 19, a ORES Portugal estreou-se na bolsa portuguesa com uma capitalização de 50,2 milhões de euros, pretendendo dar 90% dos resultados dos investimentos imobiliários aos acionistas.



No entanto, os primeiros passos da única SIGI em Portugal na Euronext não resultaram em qualquer título transacionado.