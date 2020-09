Inventário dos imóveis do Estado avança já com 15 mil em bolsa para habitação

O Governo pôs em marcha a realização do inventário do património imobiliário do Estado e aprovou esta quinta-feira em Conselho de Ministros o diploma que o regulamenta. O objetivo é identificar e quantificar os prédios ou terrenos com potencial aptidão para uso habitacional e a criação de uma bolsa de imóveis do Estado para habitação, no âmbito do Programa de Estabilização Económica e Social.

O inventário será realizado pelo Instituto da Habitação e Reabilitação Urbana e é a concretização de uma medida prevista na Lei de Bases da Habitação.

"Temos dezenas de milhares de imóveis, grande parte sem utilização, falta fazer o inventário", afirmou o Ministro das Infraestruturas e da Habitação na conferência de imprensa que se seguiu à reunião do Conselho de Ministros desta quinta-feira. Pedro Nuno Santos salientou que "com este diploma teremos todos os procedimentos para promover o inventário" e, "depois, identificados os imóveis com aptidão habitacional, haverá uma decisão politica de passagem dos mesmos para uma bolsa de imóveis para habitação acessível".

Trata-se, sublinhou o ministro, de "um diploma muito importante que permitirá nos próximos anos intervir desde logo no património imobiliário do Estado que está devoluto e acrescentá-lo à habitação" a preços acessíveis.

Para já, o diploma aprovado vem já acompanhado por dois anexos que identificam um conjunto de cerca de 15 mil habitações que poderá já integrar esta bolsa, adiantou a secretária de Estado da habitação, Ana Pinho.



(notícia em atualização)