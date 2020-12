Milionário compra rancho de Michael Jackson a preço de saldo

O empresário e milionário Ron Burkle comprou o famoso rancho Neverland, que pertencia ao cantor Michael Jackson, por 22 milhões de dólares, avançou esta sexta-feira o The Wall Street Journal.Burkle, um antigo amigo do falecido cantor, adquiriu a propriedade a "preço de saldo". Em 2016, o rancho estava à venda por 100 milhões de dólares, tendo o preço baixado para 67 milhões de dólares no ano seguinte.A propriedade de 1.100 hectares na Califórnia foi adquirida como "uma oportunidade de investimento", referiu um porta-voz do milionário.O rancho inclui uma mansão com 1.161 metros quadrados, uma casa de piscina com 344 metros quadrados, um edifício com uma sala de cinema de 50 lugares e um estúdio de dança, além de vários equipamentos semelhantes às diversões em parques temáticos da Disney.