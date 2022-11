ORES Portugal compra três hipermercados Continente por 26,2 milhões

A Olimpo Real Estate Portugal (ORES) comprou um portfólio de três hipermercados Continente localizados na Guarda, Cantanhede e Ponte de Lima, informou esta terça-feira a Sociedade de Investimento e Gestão Imobiliária (SIGI) criada pela Sonae e Bankinter.



Em comunicado enviado à CMVM, a ORES Portugal refere que os três ativos totalizam 14.653 metros quadrados de área bruta locável e o investimento global ascendeu a 26,2 milhões de euros.





Os três imóveis têm contratos de arrendamento de longa duração com a cadeia de hipermercados do grupo Sonae.A aquisição do portfólio dá "continuidade, de acordo com a estratégia definida, à execução do plano de negócios da ORES Portugal", indica ainda a empresa.