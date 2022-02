Pandemia acelera procura por imobiliário para investir

O bom momento do setor imobiliário e a expectativa de valorização têm impulsionado o interesse neste setor, desde a pandemia. Um movimento que deverá manter-se, com as famílias a olharem para este setor como alternativa de poupança.

Pandemia acelera procura por imobiliário para investir









