O presidente da APEMIP defende que as medidas do plano Mais Habitação, que está em consulta pública, são “nefastas”. Paulo Caiado critica o facto de o lema do plano consistir em descer o preço das casas. Um objetivo que espera que não seja concretizado por defender que irá desvalorizar as habitações, “a reserva de valor da maioria das famílias portuguesas”. No que toca ao fim dos vistos gold, considera

...