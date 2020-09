Savills IM compra espaço comercial no Lisboa Park por 23 milhões de euros

o Plano de Urbanização do Alto do Lumiar

Rua Hermínio da Palma Inácio,

A Savills IM comprou dois terços das unidades comerciais no Lisboa Park, n, por 23 milhões de euros à espanhola Bogaris, que tinha concluído a construção do espaço no primeiro semestre deste ano.A empresa espanhola construi o complexo comercial, situado nanum investimento que rondou 35 milhões de euros.Os dois espaços que foram comprados, agora arrendados ao Continente e à Conforama com contratos de longo prazo, têm cerca de 11 mil metros quadrados.O supermercado ocupa 5 mil metros quadrados e a marca de mobiliário tem 6 mil metros quadrados destinados. O terceiro espaço do Lisboa Park - que não foi adquirido - está ocupado por uma loja de bricolage, a Leroy Merlin.Fernando Ramírez de Haro, diretor executivo da Savills IM na Península Ibérica, mostra-se "satisfeito" com a mais recente compra da gestora imobiliária.Em comunicado, acrescenta que "o investimento no retalho no atual contexto de mercado é complexo e conseguimos materializar uma boa operação que se destaca pela categoria dos lojistas e pela estabilidade futura do seu negócio".