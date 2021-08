SIGI da Sonae Sierra compra armazém em Vila Nova de Gaia por 13 milhões

A Olimpo Real Estate Portugal, Sociedade de Investimento e Gestão Imobiliária (SIGI) detida pela Sonae Sierra e o Bankinter, comprou um armazém logístico em Vila Nova de Gaia, por cerca de 13 milhões de euros. O anúncio foi feito pela própria empresa, em comunicado enviado esta quinta-feira, de 19 de agosto, à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM)."A Olimpo Real Estate Portugal - SIGI (ORES Portugal) informa que concluiu a aquisição de um ativo imobiliário, dando continuidade à execução do plano de negócios da ORES Portugal de acordo com a estratégia definida", pode ler-se no comunicado.O ativo é um armazém logístico, em Vila Nova de Gaia, com uma área bruta de 21.075 metros quadrados, pela qual a ORES vai desembolsar 13,15 milhões de euros. Este investimento é realizado "com recurso a fundos próprios e a financiamento bancário contratado a uma instituição financeira".O armazém, acrescenta ainda a empresa, está atualmente arrendado ao grupo de transporte e logística Luís Simões, no âmbito de um contrato de arrendamento de longa duração."Com esta aquisição, a empresa continua a cumprir os objetivos de investimento contemplados no seu plano de negócios", conclui a sociedade.A ORES foi lançada no final de 2019, numa parceria entre o Bankinter (que assume o papel de gestor estratégico da sociedade) e a Sonae Sierra (que gere o portefólio imobiliário da empresa). Foi a primeira SIGI a surgir em Portugal, estreando-se em bolsa em junho de 2020, com uma capitalização bolsista, na altura, de 50,2 milhões de euros.