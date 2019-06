Sociedade pública que vai deitar abaixo o prédio Coutinho dá água aos nove resistentes

A VianaPolis disponibilizou garrafões de sete litros de água aos nove moradores que ainda ocupam seis frações do prédio Coutinho, em Viana do Castelo, que desde segunda-feira se recusam a abandonar o edifício.

A sociedade pública que já iniciou os trabalhos de desconstrução do prédio Coutinho, em Viana do Castelo, disponibilizou este sábado, 29 de junho, garrafões de sete litros de água aos nove moradores que ainda ocupam seis frações do empreendimento, que desde segunda-feira se recusam a abandonar o edifício, informou à Lusa fonte da VianaPolis.