VIC Properties vendida a gestores e fundos por mais mais 670 milhões de euros

A Aggregate, atual acionista da VIC Properties, chegou a acordo para vender 100% das ações da promotora imobiliária a um grupo liderado por diversos investidores institucionais e pela atual equipa de gestão da VIC, num negócio avaliado em mais de 670 milhões de euros.

Após a sua conclusão, que deverá ocorrer no segundo trimestre de 2023, "esta transação proporcionará à VIC Properties uma estrutura financeira significativamente reforçada e mais flexível", sublinha a promotora imobiliária em comunicado.



Como parte do seu novo plano estratégico, a VIC Properties receberá um reforço de capital, cujos termos e valor ainda estão por acordar, de forma a acelerar o desenvolvimento dos seus três grandes projetos residenciais em Portugal.



Estes projetos contemplam o Prata Riverside Village e a Matinha, ambos situados na zona ribeirinha de Lisboa, e o Pinheirinho, localizado entre a Comporta e Melides. "Na sua globalidade, estes projetos têm uma área bruta de construção combinada de 570.000 m2 e, após estarem totalmente licenciados e desenvolvidos, irão fornecer aproximadamente 3.000 novos apartamentos à cidade de Lisboa e variadíssimas unidades residenciais e turísticas, incluindo oferta hoteleira de altíssima qualidade, na região entre a Comporta e Melides", detalha a empresa.

"Hoje arranca um novo e excitante capítulo para a VIC Properties. Juntamente com os nossos novos parceiros, e beneficiando de uma estrutura de capital reforçada, estamos altamente entusiasmados por podermos investir no desenvolvimento contínuo de alguns dos mais proeminentes projetos residenciais do país, proporcionando habitação de alta qualidade, sustentável e moderna, que tanta falta faz a quem vive em Portugal", afirma João Cabaça, CEO da VIC Properties.

Por sua vez, Jason Mudrick, fundador e chief investment officer da Mudrick Capital Management, L.P. refere que "esta transação vai permitir à VIC Properties acelerar as suas ambições estratégicas, alavancando-se nos fortes alicerces já existentesl".

A VIC detalha ainda que, em combinação com a venda da empresa, "o acordo requer determinadas alterações aos atuais acordos de financiamento do grupo VIC, incluindo, entre outros, um exercício de solicitação de consentimento para que os titulares das obrigações em circulação da VIC aprovem certas alterações aos termos de tais obrigações a fim de implementar a transação, incluindo a libertação da garantia existente prestada pela Aggregate, assim como de quaisquer compromissos futuros relacionados com as obrigações convertíveis da VIC".