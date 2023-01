Zara da Rua Augusta muda de senhorio

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

maior transação de sempre de uma única loja de comércio de rua em Portugal". A loja, com uma área de 2.500 metros quadrados, tinha sido comprada pela Deka Immmobilien em 2018, numa operação de sale & leaseback que abrangeu 16 lojas em Portugal e Espanha.



A loja da Zara no coração da Baixa lisboeta - na Rua Augusta - foi vendida pela alemã Deka Immobilien à, informa esta terça-feira a CBRE, que assessorou o vendedor na operação.Sem revelar o valor do negócio, a consultora imobiliária refere que se trata da "

"É uma honra para a CBRE Portugal estar envolvida nesta transação de high street retail. É uma operação única e a maior de sempre em volume no mercado de retalho português, e trata-se de uma loja localizada numa das ruas mais icónicas de Lisboa", afirma Nuno Nunes, Senior Director of Capital Markets da CBRE, citado no comunicado.



A loja da principal marca do grupo Inditex conta com fachadas para a Rua Augusta, Rua da Vitória e Rua dos Sapateiros.