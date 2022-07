Zuckerberg vende casa em São Francisco por 30 milhões

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Mark Zuckerberg vendeu a sua casa em São Francisco por 31 milhões de dólares (cerca de 30,3 milhões de euros). Segundo o The Real Deal, citado pela Bloomberg, tratou-se da venda mais elevada na cidade este ano.



Em novembro de 2012, quando adquiriu a casa, o CEO e cofundador do Facebook pagou cerca de 10 milhões de dólares pela casa. A habitação, construída em 1928, está localizada na exclusiva zona de Liberty Hill e tem quase 700 metros quadrados.





Segundo a Bloomberg, Zuckerberg comprou a casa meses após a entrada da rede social em bolsa. Em 2013, o empresário e a mulher, Priscilla Chan, levaram a cabo uma remodelação de vários milhões de dólares.O líder da gigante tecnológica detém, de acordo com vários meios internacionais, outras propriedades em Silicon Valley, no lago Tahoe e no Hawai.