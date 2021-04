Altri aumenta preços da pasta de papel em 80 dólares por tonelada em linha com o setor

Além deste dividendo em espécie, que não está garantido, a Altri vai pagar o dividendo ordinário de 25 cêntimos por ação, que também será aprovado na assembleia geral.



Leia Também Altri quer dar aos acionistas até 5% do capital da Greenvolt acionistas com o pagamento de um dividendo em espécie no âmbito da potencial colocação em bolsa da Greenvolt - Energias Renováveis , numa distribuição máxima de 5 milhões de ações.Além deste dividendo em espécie, que não está garantido, a Altri vai pagar o dividendo ordinário de 25 cêntimos por ação, que também será aprovado na assembleia geral.

Leia Também Acionistas da Altri discutem a 30 de abril possibilidade de IPO da Greenvolt

A Altri, empresa especialista na produção de pasta de papel, vai acompanhar o aumento de preços do setor em todo o mundo, com uma subida em torno dos 66 euros por tonelada para os clientes na Europa, confirmou uma fonte oficial da empresa ao Negócios.A batuta dos preços foi coordenada pela brasileira Suzano, a maior empresa do mundo no setor, que anunciou um aumento de preços de 80 dólares, ou aproximadamente 66 euros, de 1.010 dólares por tonelada para os 1.090 dólares por tonelada, para clientes europeus.Para os clientes da América do Norte, os preços praticados subiram em igual proporção, mas de 1.240 dólares por tonelada para 1.320 dólares por tonelada. Ainda assim, a Suzano vai manter os preços para a China inalterados nos 780 dólares por tonelada.Esta subida de preços praticada pelo "player" brasileiro em grande parte do mundo é, segundo os analistas do CaixaBank/BPI, uma notícia "positiva" para o setor na Península Ibérica" e que "reforça o forte momento que a industria tem pela frente", de acordo com uma nota desta manhã.A empresa nacional tem uma assembleia-geral marcada para o próximo dia 30 de abril, onde será discutida, entre outras coisas, a remuneração dosAs ações da empresa nacional estão hoje a desvalorizar 1,27% para os 6,60 euros.