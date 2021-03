Beck abre em Barcelos a sua nova e única fábrica fora da Suíça

Foi a 1 de agosto de 2016 que a suíça Beck Automation AG abriu a sua fábrica em Barcelos, na altura apenas com um funcionário.

"O objetivo a longo prazo era obter melhor acesso ao mercado europeu e sul-americano e controlar melhor as compras internacionais. Hoje temos 15 colaboradores que fazem um excelente trabalho em Portugal", afirma Nicolas Beck, proprietário e diretor administrativo desta empresa especializada em robôs de remoção de grande velocidade e soluções de automatização para moldes por injeção.

"O desenvolvimento local tem sido muito positivo desde a sua fundação, e por esse motivo decidimos intensificar a nossa atividade em Portugal", explica o mesmo empresário, num comunicado em que revela a abertura de uma nova fábrica em Barcelos.

"No verão de 2020, foi lançada a primeira pedra para a construção da nova fábrica, para a qual a empresa se mudará oficialmente no final de março de 2021", anuncia.

A Beck construiu um pavilhão industrial com 1.800 metros quadrados de área utilizável para mais de 60 funcionários. "Mesmo nesta época difícil de covid-19, tornamos a Beck Automation sustentável, a fazer investimentos no futuro", enfatiza Beck.

Alguns sistemas que são encomendados na sede na Suíça serão também construídos na fábrica em Portugal.

"Com esta localização, podemos consolidar e expandir a nossa competitividade internacional e, ao mesmo tempo, garantir empregos na Suíça", realça o mesmo empresário.





"Como uma empresa familiar suíça, temos um forte sentido de responsabilidade social para com os nossos funcionários. Os últimos meses, em particular, mostraram a importância da responsabilidade social, mas também a importância de um planeamento empresarial sólido. É, por isso, que nós, como empresa, temos que nos estabelecer para que possamos reagir de forma responsável a todas as mudanças do mercado. A localização em Portugal desempenha aqui um importante papel", defende Beck.

De resto, frisa ainda a empresa, um grande número dos seus fornecedores está localizado no norte de Portugal.

"A localização em Portugal melhorou o trabalho junto dos nossos fornecedores. No Norte de Portugal encontramos um conjunto de fornecedores com qualidade, que falam a nossa língua e compreendem o nosso sentido de qualidade. Além disso, fomos capazes de otimizar os tempos de entrega para que possamos reagir com mais rapidez e flexibilidade junto dos nossos clientes finais", explica Nando Spalinger, que trocou a Suíça por Portugal, assumindo o cargo de gerente da empresa no nosso país.

A localização em Portugal também tem outras vantagens, como explica Spalinger: "Encontramos muitos técnicos com boa formação, que fazem um excelente trabalho. Isto também se deve à mentalidade e cultura portuguesas. Consideramos os nossos colegas portugueses pessoas leais, amigáveis e ambiciosas", afirma.





Fundada em 1934 e sediada em Oberengstringen, perto de Zurique, esta empresa familiar, que já vai na terceira geração, tem como foco principal a rotulagem de recipientes, tampas, copos e baldes para várias indústrias dos setores alimentar e não alimentar.