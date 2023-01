Família Branco vende Frusel a franceses

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

No Natal de 2021, os trabalhadores do Novo Banco receberam um cabaz de produtos feitos por empresas que são clientes do banco, entre os quais um queijo da ilha da Famoso, uma garrafa de vinho Cabriz, chocolate da Vieira e um pacote de uvas passas sem grainha da Frusel.

Esta foi a forma encontrada pelo banco, na altura liderado por António Ramalho, para agradecer a confiança destes seus clientes na instituição financeira.

São "produtos portugueses com o maior profissionalismo, diretos das mãos dos nossos clientes para os nossos colaboradores, apoiando os nossos parceiros e a economia nacional", enfatizava o mesmo gestor na mensagem que acompanhava o cabaz.

Entretanto, a produtora do pacote de uvas passas sem grainha acaba de passar para mãos francesas.

"Em dezembro de 2022, o grupo Ocealia-Soficor adquiriu a maioria do capital da Frusel e iniciaram uma relação de confiança de longo prazo, baseada na gestão histórica das empresas e dos seus directores",anunciou a empresa com sede em Liteiros, Torres Novas, em comunicado enviado às redações, esta segunda-feira, 2 de janeiro.





"Os principais objetivos serão a ativação de potenciais sinergias, compartilhando capacidades e conhecimentos da indústria e aumentar os negócios internacionais", explica.





Criada em 2001 pela família Branco, esta empresa especializada na transformação e embalamento de frutos secos, aperitivos e sementes, apresenta-se como "um dos principais players do mercado português, com marca Frusel ou com marcas próprias da distribuição".





No seguimento da sua estratégia de crescimento, revela que "surgiu a oportunidade da contribuição de um novo parceiro (Ocealia-Soficor)", sendo que a Soficor integra, há cerca de três anos, a cooperativa agrícola francesa Ocealia.





Criada pela família Cormouls’Houles em 1987, "a Soficor especializou-se na transformação e comercialização de produtos alimentares inspirados na amizade do ‘apetitif’ com as suas marcas Menguy’s, Brut de Coques, Menguy’s Ingredients e Barnier Olives", realça a empresa.





Sediada em Toulouse, o grupo agroalimentar tem várias fábricas em Mazamet (de frutos secos, manteiga de amendoim e ‘snacks’) e em Frontignan (azeitonas e cremes para barra), abastecendo retalhistas e grossistas em França, Europa, Médio Oriente e América do Norte.





Ao Negócios, fonte oficial da Frusel revela que a empresa emprega 40 pessoas e fatura cerca de 15 milhões de euros.