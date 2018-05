CSN quer vender fábrica em Portugal

"Estamos em negociações para vender os nossos activos portugueses", revelou o presidente executiva da CSN, Benjamin Steinbruch, em entrevista telefónica à Bloomberg. O responsável reafirma assim o que já tinha indicado no dia 15 de Maio.

Em causa está a Lusosider, com sede e fábrica em Paio Pires, no Seixal. A venda desta unidade poderá render à CSN entre 300 milhões e 500 milhões de dólares, de acordo com o Valor Econômico, que cita cálculos da XP Investimentos.

O objectivo é que a venda da unidade esteja concluída até ao final do ano.

A unidade portuguesa, de acordo com a informação que consta no site, tem "uma capacidade de produção de 500 mil toneladas por ano de produtos planos". Estes produtos são usados na construção civil, na indústria de mobiliário metálico, na indústria de embalagens e no sector automóvel. A Lusosider foi criada em 1996 e "a única indústria portuguesa do sector siderúrgico que produz e comercializa aços planos com revestimento anti-corrosão".

Benjamin Steinbruch está a pôr em prática um plano de desinvestimentos, que inclui a venda da operação nos EUA à Steel Dynamics, por cerca de 400 milhões de dólares.

O responsável revelou ainda à Bloomberg que a CSN vai vender as acções preferenciais que detém na rival Usiminas "assim que o preço for adequado". Segundo o Valor Econômico, a CSN detém 1,3 mil milhões de reais em capital da Usiminas.