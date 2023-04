A DS Smith, empresa do setor da embalagem à base de fibra de papel, anunciou esta terça-feira um programa de desenvolvimento da sua fábrica de papel kraft em Viana do Castelo com um pacote plurianual de investimentos no total de 145 milhões de euros.





Em comunicado, a empresa que tem sede em Londres adiantou que este investimento visa equipar a unidade fabril de Viana do Castelo com algumas das mais avançadas tecnologias de fabrico de papel, e "incluirá a reconstrução da atual máquina de papel e a instalação de uma nova caldeira de recuperação topo de gama, que será uma das mais modernas da Europa".





De acordo com a DS Smith, "a caldeira permitirá melhorar o desempenho ambiental, mediante o aumento da eficiência operacional em 25% na produção do vapor que será alimentado à fábrica", estando previsto que a nova caldeira inicie a sua laboração no início de 2025.





"Este pacote de investimentos é um dos vários projetos da DS Smith na Europa e América do Norte, que contribuem para o seu objetivo de reduzir em 46%, em valores absolutos comparativamente com os níveis de 2019, as emissões de gases com efeito de estufa" até 2030 e "atingir as zero emissões líquidas até 2050".





Citado na nota enviada, Niels Flierman, responsável pela direção de "Paper & Recycling" na DS Smith, afirmou que, "sendo uma das nossas maiores fábricas, a unidade de Viana do Castelo tem um enorme papel a desempenhar neste contexto e o investimento de 145 milhões de euros é prova do nosso compromisso de permanecer na vanguarda do mercado, e de liderar a corrida para as zero emissões líquidas na indústria do papel".





A nova caldeira, acrescenta a empresa, irá também "potenciar os efeitos da reconstrução da máquina de papel, permitindo aumentar a sua velocidade e capacidade", o que "assegurará que a fábrica de Viana continuará a desempenhar um papel fundamental na resposta à crescente procura de soluções de substituição do plástico ambientalmente problemático".





"Esta reconstrução permitirá produzir papéis novos e inovadores para dar resposta à procura crescente de soluções de packaging mais sustentáveis por parte dos clientes", acrescenta.





A reconstrução da máquina de papel deverá ficar concluída no final deste ano.



A fábrica de papel de Viana do Castelo foi adquirida pela DS Smith em 2018, sendo anteriormente conhecida como Europac Kraft Viana.