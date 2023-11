Estabilidade política em Espanha ajuda Altri a decidir projeto na Galiza

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O presidente executivo da Altri, José Soares de Pina, admitiu esta sexta-feira na conferência telefónica com analistas para a apresentação dos resultados do grupo até setembro que "a estabilidade política em Espanha vai ser útil" à decisão sobre o projeto Gama, o qual prevê a construção de uma unidade industrial de raiz na Galiza, com uma capacidade produtiva anual de 200 mil toneladas de pasta solúvel e 60 mil toneladas de fibras têxteis sustentáveis.





"É positivo que tenhamos uma clarificação em termos de paisagem política em Espanha e continuamos positivos sobre o processo. Com o nível de interações que temos tido, acreditamos que serão concluídas muito em breve", disse o responsável aos analistas, frisando que o processo não depende apenas da Altri.





Sobre o projeto Gama, José Soares de Pina afirmou a intenção do grupo de anunciar a decisão final sobre este investimento a curto prazo, admitindo que isso possa já só acontecer no início de 2024.





A Altri diz continuar a trabalhar nas várias frentes para a tomada de decisão, nomeadamente no estudo de impacto ambiental, projeto de engenharia, viabilidade económica, estrutura de financiamento e acesso a fundos da União Europeia.



"A indicação que demos antes [para tomar a decisão] era até ao fim deste ano, mas é um projeto complexo. Precisamos de mais tempo. Continuamos em conversações com os governos central e local para o financiamento do projeto, as quais tiveram progressos significativos", disse, assumindo que "queremos ser prudentes".



Já questionado pelos analistas sobre a situação política nacional, José Soares de Pina disse apenas que "vai ter muito pouco ou nenhum impacto nos nossos investimentos em Portugal".





Frisando que o Orçamento do Estado para 2024 vai ser aprovado, o CEO da Altri afirmou que "dentro de quatro meses devemos ter a clarificação da situação politica".



A Altri anunciou esta quinta-feira ter registado um resultado líquido de 28,2 milhões de euros até setembro, o que revela uma quebra de 76% face ao mesmo período de 2022, justificada com a quebra de preços da pasta nos mercados.





Esta sexta-feira, aos analistas, o CEO reforçou que "os sucessivos aumentos de preços no mercado chinês estão a ter impacto positivo nos preços na Europa", o que torna "a perspetiva positiva para os últimos meses deste ano e para 2024".