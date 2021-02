Ex-CEO da Capgemini investe três milhões e cria 26 empregos no "refit" de barcos de luxo em Aveiro

Na hora de trocar o seu barco usado por um novo, Jorge Martins andou à procura de uma embarcação preta, mas não encontrou, nem mesmo quem pudesse personalizar o objeto de desejo ao gosto do cliente. Ora, aqui estava uma oportunidade de negócio: a customização de barcos de luxo.

Em novembro de 2017, ao fim de 23 anos de trabalho na Capgemini Portugal, tendo nos últimos três exercido o cargo de CEO da subsidiária nacional da multinacional de consultoria e tecnologia, Jorge Martins já não se sentia feliz, pelo que ousou mudar de vida.

Não tinha qualquer experiência na indústria naval, mas, desagradado com a inexistência de personalização que as marcas deveriam disponibilizar aos proprietários de barcos, encontrou aqui o seu novo rumo profissional.

No Natal de 2017 fundou a ROM - Rebuilt Ocean Motivation, ou ROM Boats, que garante ser a única empresa que constrói embarcações de recreio a motor personalizadas na Península Ibérica.

A empresa conta com um estaleiro próprio, situado no Terminal Sul do Porto Comercial de Aveiro, com valências que vão desde os compósitos, carpintaria, estofos, metalomecânica, engenharia e design.

Ocupação do espaço da antiga Ria Marine com um contrato de 20 anos

Entretanto, criou uma outra empresa, a Neptune Devotion, dedicada ao "refit" completo de embarcações de recreio, que estava a precisar de mudar para um estaleiro com uma maior capacidade de produção.

Nesse sentido, esta quinta-feira, 4 de fevereiro, a Administração do Porto de Aveiro (APA) e a Neptune Emotion anunciaram a celebração de um contrato de concessão do espaço do antigo estaleiro naval da Ria Marine, com uma duração de 20 anos.

"Este projeto corresponde a um investimento global de três milhões de euros e prevê a criação de cerca de 26 postos de trabalho, muitos com elevado grau de especialidade", revela Jorge Martins, enfatizando a "forte ambição de marcar pela diferença um setor tradicionalmente muito fechado", e que trará para o projeto o "maior número de empresas nacionais que seja possível", demonstrando "que somos capazes de fazer e executar projetos inovadores e competir nos mercados internacionais a par com os melhores".

Para a Neptune, o espaço da antiga Ria Marine que se encontra em processo de remodelação "vai permitir a prestação de serviços vocacionados para a construção de novas embarcações de recreio, bem como a recuperação e reconstrução de diversos tipos de embarcações a motor e vela", refere a APA e a empresa de Jorge Martins, em comunicado conjunto enviado às redações.

O espaço será ainda dotado de uma doca seca equipada com meios "ao nível dos melhores estaleiros internacionais, incluindo uma das maiores estufas de pintura de embarcações da Europa, assim como de um conjunto de serviços vocacionados para a melhoria da prática e experiência dos diversos tipos de nautas, sejam eles nacionais ou estrangeiros", garantem, prevendo que o novo estaleiro esteja operacional na vertente de construção e remodelação em abril, e a doca seca no final de junho.

Primeiro modelo produzido em Aveiro reconhecido como "dos melhores do mundo"

"Este é um projeto de âmbito nacional, inserido na Ria de Aveiro e integrado na área de jurisdição do Porto de Aveiro, pelas suas características únicas, tão diferenciadoras no mercado. Acredito, igualmente, que será um dos muitos projetos que possibilitarão recuperar um património histórico outrora existente em Aveiro, contribuindo para que os nautas nacionais e internacionais usufruam deste ecossistema lagunar único no panorama europeu, fomentando também o turismo regional", afirma Fátima Lopes Alves, presidente da APA.

"Complementarmente, reconhecemos o significativo contributo deste projeto na reabilitação de um setor produtivo de excelência, gerador de emprego especializado e capacitado para ir além-fronteiras", enfatiza a mesma gestora portuária.

"Prova disso, ainda recentemente, a Neptune viu reconhecido o seu primeiro modelo, produzido em Aveiro, sob a marca ROM como sendo dos melhores do mundo, nos dois principais galardões internacionais do setor", realçou Fátima Lopes Alves.