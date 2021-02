"Holding" da família Queiroz Pereira lança OPA sobre Semapa e oferece 11,4 euros por ação

A Sodim, "holding" da família Queiroz Pereira, lançou uma OPA (oferta pública de aquisição) sobre a posição que não detém da Semapa. Oferece 11,4 euros por ação.Segundo o anúncio preliminar da OPA, comunicada ao mercado esta quinta-feira , 18 de fevereiro, "a oferta é geral e voluntária tendo por objeto a totalidade das ações (...) que não sejam detidas pela oferente ou pela Cimo, sua subsidiária integralmente detida".Nesta data, a oferente detém 71,906% direta e indiretamente, correspondendo a 73,167% direitos de voto. A Sodim visa assim com esta oferta adquirir as 22.831.666 ações que não detém, e que poderão resultar num desembolso total de 260,28 milhões de euros.É que a Sodim oferece 11,4 euros por cada ação, um prémio de 20% face aos 9,5 euros a que empresa fechou na sessão de bolsa desta quinta-feira. E, segundo o anúncio preliminar, é um prémio de 37,2% face ao preço médio ponderado nos últimos seis meses (de 8,31 euros).A oferta está ainda sujeita ao registo por parte da Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).Mas a Sodim põe como condição de sucesso passar a deter "um mínimo de 90% dos direitos de voto da visada", ainda que admita a renúncia até 24 horas antes do apuramento dos resultados da oferta desta condição.Caso essa marca seja alcançada (90% dos direitos de voto) e se garantir na oferta 90% dos direitos de voto objeto da OPA, a Sodim diz já que irá lançar mão do mecanismo de aquisição potestativa. Mas não o fará acima dos 11,4 euros agora oferecidos.Caso passe a deter 90% ou mais dos direitos de voto, mas não conseguir 90% objeto da oferta, a Sodim diz que promoverá a perda de qualidade de sociedade aberta. Ou seja a Semapa é mais uma empresa que está a caminho da saída de bolsa.Os intermediários financeiros são o BCP e a Caixa Banco de Investimento, tendo também o Santander colaborado com a Sodim nesta operação, segundo apurou o Negócios.