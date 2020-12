Indústria papeleira gere 2,1% do território nacional e defende emparcelamento

As empresas da indústria papeleira, responsáveis pela gestão de 2,1% do território nacional e de 5% da área florestal portuguesa, defendem o emparcelamento de forma a melhorar a gestão do território nacional.

Celpa, Altri e The Navigator são responsáveis pela gestão de 190,3 mil hectares (2,1%), do território português, sendo que do total 162,4 mil estão ocupados por floresta, representando 5% do total nacional.

Leia Também Freguesia de Alvares acolhe área integrada de gestão de paisagem

De acordo com o Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas (ICNF), a maioria da área florestal nacional, cerca de 86%, está na posse de proprietários individuais, a restante está repartida entre o Estado, com 3%, pelas comunidades locais – baldios – em 6% e pelas empresas associadas da Celpa, 5%.

Leia Também Celpa pede ao Governo linhas de financiamento aos fornecedores do setor florestal

"A tipologia da propriedade da floresta de produção prevalecente em Portugal é uma das principais barreiras à sua gestão e à adoção das melhores práticas, com um claro reflexo na sua sustentabilidade ambiental, social e económica", afirma Luís Veiga Martins, Secretário Geral da Celpa num comunicado.

"Portugal deverá criar incentivos para que se proceda ao emparcelamento da floresta, nomeadamente através da revitalização das associações de produtores, de forma a criar a escala necessária que permita uma melhor gestão e a própria certificação da floresta, garantindo uma melhor resposta aos riscos que a mesma apresenta, entre os quais os fogos rurais, promovendo a prevenção e controlo de incêndios, que anualmente dizima vastas áreas", acrescenta ainda o responsável.

Em Portugal, a indústria papeleira é responsável pela gestão de 17% da área de eucaliptal, 1% do montado de sobro, 0,6% de espécies diversas e 0,5% do pinhal-bravo.