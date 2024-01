Japoneses compram empresa de Paços de Ferreira de soluções de embalagem

&Paper

(KPP), comprou a 100 metros - soluções de embalagem, empresa especializada no setor da embalagem com sede em Paços de Ferreira e uma unidade em Agualva, Cacém.





A Antalis, detida pelo grupo japonês Kokusai PulpA 100 metros foi fundada em 2000 e conta atualmente com cerca de 80 trabalhadores e faturou aproximadamente 13 milhões de euros no ano passado.Segundo o comunicado da Antalis, a aquisição enquadra-se na estratégia de expansão da presença no mercado ibérico, após as recentes compras da Cohal, Garalmi e Gosuma no país vizinho."A 100 metros é uma enorme oportunidade graças ao seu know-how na conversão de embalagens e desenvolvimento de embalagens customizadas. Como um líder na distribuição de embalagens, a Antalis pretende reforçar a sua presença global", refere Hervé Poncin, CEO da Antalis, citado no comunicado.Já Duarte Manuel Barros Dias, fundador e presidente da 100 metros, considera que "ao juntar-se à Antalis, a 100 metros poderá alargar o seu portefólio de produtos e de clientes e prosseguir o seu desenvolvimento na Europa graças a uma linha mais ampla de produtos e novos clientes internacionais".