Japoneses vencem leilão para compra de siderúrgica centenária dos EUA por 13 mil milhões

Leia Também Gigante mundial do aço entra na corrida à US Steel

A japonesa Nippon Steel venceu o leilão para a compra da histórica siderúrgica norte-americana United States (US) Steel por uma fatura total de 14,9 mil milhões de dólares, o equivalente a 13,64 mil milhões de euros à taxa de câmbio atual.A proposta vencedora pressupõe o pagamento de 55 dólares por ação, o que equivale a um prémio de 142% face à cotação de fecho do passado dia 11 de agosto, um dia antes da rival Cleveland-Cliffs ter apresentado a primeira oferta pela siderúgica de 122 anos, apresentando em contrapartida 35 dólares por título.Ao vencer o leilão a empresa japonesa não só derrota a Cleveland-Cliffs, como deixa para trás as propostas da Nucor e da ArcelorMittal, que também se apresentaram à licitação da companhia.Se a compra for aprovada pelos reguladores norte-americanos e pelos acionistas da US Steel, este negócio vai dar à luz a segunda maior empresa siderúrgica do mundo, com uma capacidade instalada de 86 milhões de toneladas, ultrapassando assim a ArcellorMittal, que ocupava esta posição. Se não se contar com a China, este será mesmo o maior gigante do globo no setor, de acordo com as contas da Bloomberg.Mas porquê apostar num preço tão alto, mesmo acima da cotação desta sexta-feira da US Steel (39,33 dólares por ação)? Esta aposta do maior produtor de ação do Japão reflete a expectativa de que este novo gigante irá beneficiar, em termos de custos e benefícios fiscais, do novo diploma presidencial de Joe Biden.Por outro lado, é uma forma da Nippon Steel conseguir cumprir o objetivo de crescer além fronteiras, contornando o enfraquecimento do iene, a queda da procura interna e o aumento da concorrência na Ásia.As ações da US Steel escalam neste momento 27,46% para 50,13 dólares, renovando máximos de maio de 2011.