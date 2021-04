Maior fábrica de Alcochete muda de mãos no meio de negócio de 1.800 milhões

A Crown Cork, maior empresa do concelho de Alcochete, vai mudar de donos. A atual proprietária da fábrica de latas para conservas de peixe, a norte-americana Crown Holdings acordou a venda de 80% da unidade europeia de embalagens metálicas à gestora de fundos de investimento KPS Capital Partners, anunciou quinta-feira a Crown em comunicado.O negócio ascende a 1.800 milhões de euros, avaliando a unidade que abrange a Europa, África e Médio Oriente em 2.250 milhões de euros. Em causa estão 44 fábricas espalhadas por 17 países que produzem latas para a indústria alimentar, embalagens metálicas para aerossóis e embalagens promocionais para várias marcas.Segundo o comunicado, a unidade agora vendida - sendo que a Crown mantém uma participação de 20% - faturou 1.900 milhões de euros no ano passado, tendo o EBITDA sido de cerca de 220 milhões de euros. A empresa conta com perto de 6.300 trabalhadores nestes 17 países.A Crown refere ainda que a operação está dependente de autorização pelas autoridades da concorrência e que espera que o negócio seja concluído no terceiro trimestre deste ano.A multinacional norte-americana nasceu em 1892, quando William Painter inventou a "carica" e mudou a indústria das bebidas engarrafadas. A chegada a Portugal deu-se em 1956, com a instalação da fábrica em Alcochete.A Crown Cork é a maior empresa do concelho de Alcochete em termos de volume de negócios, tendo faturado 31,6 milhões de euros em 2019, dos quais metade em exportações.A Crown empregava cerca de duas centenas de pessoas e produz mais de 250 milhões de latas para a indústria conserveira por ano."Somos a única multinacional em Portugal a produzir este tipo de embalagem. Trabalhamos dois tipos de material: o alumínio e a folha-de-flandres (laminado de aço revestido a estanho). Recebemos a matéria-prima em bobinas e detemos todos os processos desde o corte, envernizamento, litografia e transformação das embalagens", indicava em 2019 Fernando Lima, administrador e diretor-fabril, em entrevista ao boletim da ANEME - Associação Nacional das Empresas Metalúrgicas e Electromecânicas.