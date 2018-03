A Comissão de Trabalho e Segurança Social aprovou esta quarta-feira por unanimidade os pedidos de audição do ministro Vieira da Silva, da Inspetora-Geral da Autoridade para as Condições do Trabalho e do sindicato trabalhadores da Somincor.

Segundo o PCP, a Somincor (Sociedade Mineira de Neves-Corvo) está entre as 10 maiores exportadoras portuguesas, dedicando-se à exploração de metais como o cobre e o zinco no Baixo Alentejo.



Os trabalhadores cumpriram mais uma greve, entre os dias 26 e 30 deste mês, depois de terem realizado três paralisações entre Outubro e Dezembro de 2017, as quais provocaram paragens na extração e na produção de minério na mina de Neves-Corvo.



Em causa está o facto de a administração da empresa Somincor, a concessionária da mina situada no concelho de Castro Verde, no distrito de Beja se ter mantido "irredutível" e se recusar a negociar, segundo disse na ocasião o dirigente do Sindicato dos Trabalhadores da Indústria Mineira (STIM), Jacinto Anacleto, à Lusa.



"E para agravar a situação, a administração da Somincor, que lida mal com a democracia, afastou quatro encarregados gerais das lavarias da mina por terem usado do direito à greve, que está consagrado na Constituição da República", acusou, considerando tratar-se de uma "atitude antidemocrática, inadmissível e inaceitável".

A comissão apreciou hoje e votou o requerimento apresentado pelo grupo parlamentar do PCP sobre a situação dos trabalhadores da Somincor - Sociedade Mineira de Neves-Corvo, SA, subsidiária da Lundin Mining, para que se realizem estas audições com carácter de urgência.O requerimento surge na sequência de denúncias de assédio moral a trabalhadores das minas de Neves-Corvo."Nos últimos meses, os trabalhadores têm desenvolvido uma importante luta por melhores condições de trabalho, a administração recusou qualquer diálogo com os trabalhadores e suas organizações representativas e, lamentavelmente, enveredou por um caminho de repressão e assédio moral sobre os trabalhadores", lê-se no texto dos comunistas, dirigido ao presidente da comissão de Trabalho e Segurança Social, o social-democrata Feliciano Barreiras Duarte.