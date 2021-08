Pepsi vai vender negócio de sumos

A PepsiCo está a concluir a venda das marcas Tropicana, Naked e outras de sumos à firma de "private equity" PAI Partners por 3,3 mil milhões de dólares (cerca de 2,7 mil milhões de euros ao câmbio de hoje), avança a Bloomberg.A gigante norte-americana deverá manter uma posição minoritária de 39% numa nova companhia que vai integrar as marcas vendidas, tendo dado a opção à PAI para comprar outros negócios de sumos na Europa, de acordo com um comunicado, citado pela Bloomberg.A PepsiCo pretende utilizar o encaixe no reforço do seu balanço e investir em outros negócios de bebidas de baixas calorias, snacks saudáveis e produtos como SodaStream "que estão focados em sermos melhores para as pessoas e para o planeta", diz a gigante.O negócio de sumos da PepsiCo teve um volume de negócios de 3 mil milhões de dólares em 2020, com margens operacionais abaixo da margem global da companhia.A "joint-venture" deve estar operacional no final deste ano ou início do próximo.