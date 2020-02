Sonae Arauco marca presença no maior evento ibérico do setor da madeira

A Sonae Arauco, empresa de produtos derivados de madeira, anunciou esta quinta-feira que vai marcar presença no maior evento ibérico do setor da madeira, que se realiza em Valência, Espanha, no próximo mês de março.

A FIMMA - Maderalia 2020, Feira Internacional de Tecnologia, Materiais e Componentes para Móveis, Design de Interiores e Projetos de Contracting vai decorrer entre 10 a 13 de março. "A Sonae Arauco esforçou-se para mostrar aos visitantes da Maderalia todo o seu portefólio. O nosso stand será, sem dúvida, um dos maiores, e terá como foco o design, a criatividade e a sustentabilidade", refere João Berger, Chief of Marketing and Sales Officer da Sonae Arauco. O espaço da Sonae Arauco será um dos maiores da feira, com 320 m2, sendo "construído inteiramente com materiais da própria marca, para que os participantes possam vê-los e testá-los no local", refere a empresa. Os visitantes vão poder ver a coleção Innovus, que "reúne as mais inovadoras propostas de decorativos e acabamentos", bem como os novos materiais ecológicos da Sonae Arauco. A Sonae Arauco tem unidades industriais em Castelo de Paiva, Mangualde, Oliveira do Hospital e Sines.