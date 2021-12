Volume de negócios na indústria aumentou 11,6% em outubro à boleia da inflação

O volume de negócios na indústria aumentou 11,6% no mês de outubro, em comparação com igual período do ano passado, segundo os dados divulgados esta sexta-feira pelo Instituto Nacional de Estatística (INE). A subida é justificada pelo "aumento acentuado" dos preços, sobretudo dos combustíveis e da eletricidade.



Os dados do INE mostram que o índice de vendas para o mercado nacional teve "um crescimento de 9,4%", mais 1,1 pontos percentuais do que no mês anterior, tendo contribuído com 5,4 pontos percentais para a variação do índice total. Já as vendas para o mercado externo aumentaram 14,7% e contribuíram com 6,2 pontos para o índice.





No entanto, apesar do "aumento homólogo e nominal de 11,6%", o índice de volume de negócios recuou 0,1 pontos percentuais, em comparação com o valor registado em setembro. A justificar esse arrefecimento está a diminuição das vendas para o estrangeiro que caíram em outubro 1,8 pontos percentuais face a outubro.Ainda assim, o volume de negócios continua a recuperar face ao verificado no início da pandemia. "À semelhança dos últimos meses, o crescimento deste indicador está influenciado pelo aumento acentuado dos preços de diversos produtos, em particular dos combustíveis e da eletricidade, no mercado internacional", indica o INE.Sem a componente da energia, o índice aumentou 5,5% em outubro, enquanto no mês anterior tinha aumentado 7,7%.Já os índices de emprego e de remunerações registaram variações homólogas de, respetivamente, 1,7% e 4,0%, enquanto as horas trabalhadas diminuíram 0,9%.