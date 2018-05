Miguel Baltazar

A empresa fundada em 1981 por Michael Bloomberg construiu o seu sucesso assente nos terminais, que propõem informações financeiras em tempo real aos profissionais.Em 1990, o grupo alargou a sua oferta ao criar a Bloomberg Business News, evoluindo para uma agência noticiosa, com uma presença hoje mundial, sempre segundo um modelo orientado para as empresas e os clientes profissionais.Lançou também um canal de televisão, uma rádio e, em 2009, comprou a revista BusinessWeek.Com a emergência da internet, a Bloomberg desenvolveu um sítio e aplicações que permitem aos particulares acederem gratuitamente a uma parte da informação produzida pela sua agência noticiosa, à semelhança de outras agências noticiosas relevantes, como a Associated Press, a Reuters e a AFP.Na quarta-feira, o grupo anunciou o lançamento de um serviço pago destinado aos particulares, que vai incluir nomeadamente, através do pagamento de 34,99 dólares (29,3 euros) mensais, um acesso às aplicações móveis, aos sítio Bloomberg.com e à Bloomberg TV.Mais nenhuma aplicação vai ser totalmente gratuita, mas a Bloomberg permite não obstante o acesso a 10 artigos gratuitos por mês, limita a partir do qual é necessária uma assinatura mensal.O grupo considera que produz "um conteúdo (editorial) que merece ser pago para que fique disponível", afirmou Justin Smith, director-geral da Bloomberg Media Group, o ramo da comunicação social do grupo, e John Micklethwait, chefe de redacção da Bloomberg, em carta enviada hoje aos empregados do grupo, mas que foi tornada pública.