Carlos Rodrigues assume direção do Correio da Manhã e CMTV. Octávio Ribeiro deixa Cofina

A Cofina Media alterou a sua estrutura organizativa extinguindo a direção geral editorial, informou esta terça-feira a empresa que detém o Negócios, Correio da Manhã, Sábado, Record e CMTV.Em comunicado, a empresa indica que "a Cofina passará a contar com responsáveis editoriais por marcas, televisão e Correio da Manhã por um lado, e os restantes títulos por outro". A direção editorial do Correio da Manhã e CMTV será assumida por Carlos Rodrigues.Octávio Ribeiro, que liderava a direção-geral e contava com Armando Esteves Pereira e Alfredo Leite como adjuntos, deixa o grupo Cofina, onde estava desde 2002."O Octávio Ribeiro tem sido ao longo dos anos um profissional que sempre fez a diferença, com ousadia, empenho e focado no desenvolvimento de um grupo de media independente, com um posicionamento sempre claro em favor do leitor e do espetador, a quem estaremos sempre agradecidos", afirma Paulo Fernandes, CEO da Cofina SGPS, citado no comunicado.O diretor-geral que agora abandona o grupo indica, por seu turno, que "a Cofina foi para mim, desde o início, uma casa de liberdade e de responsabilidade. Durante todos estes anos fui consolidando a ideia de que é o melhor local para se ser jornalista em Portugal, sem condicionalismos, sem receios, com ousadia e vontade de a cada dia contribuir para um Portugal melhor. Considero, ao fim destes anos, ter dado o melhor que consegui. Mas a vida é feita de etapas, e saio com o sentimento de que as equipas da Cofina continuarão empenhadas, diariamente, a cumprir cada vez melhor a sua missão".O novo diretor editorial do Correio da Manhã e CMTV, Carlos Rodrigues, iniciou a sua carreira jornalística na RTP, tendo depois integrado os quadros da TVI. Antes de iniciar funções, em 2012, no Correio da Manhã e CMTV, onde integrava a direção como diretor executivo, foi subdiretor de Informação da SIC.