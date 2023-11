CMTV liderou no dia da demissão de Costa

Saiba mais aqui

A CMTV foi o canal de televisão de informação nacional preferida dos portugueses no dia do terremoto político que levou à demissão do primeiro-ministro. O canal de televisão do Correio da Manhã superioriou-se a toda a concorrência tendo garantido um share médio diário de 5,9% e 125 mil telespectadores.Estes números permitem à CMTV superiorizar-se à CNN Portugal que registou 4,3% de shares com 91 mil telespectadores e à SIC Notícias, com 4,1% de share e uma média de 87 mil telespectadores.