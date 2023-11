CMTV domina audiências na crise política

Leia Também CMTV liderou no dia da demissão de Costa

A CMTV obteve um share médio diário de 7,2% na quarta-feira, tendo dominado as audiências com mais de 156 mil telespectadores por minuto. A estação televisiva diz ter registado um dos melhores shares do ano, num dia dominado pelo acompanhamento da crise política nacional.O share da televisão do Correio da Mannhã superou o valor conjunto dos principais concorrentes - a CNN registou 3,7% de share e a SIC Notícias 2,7%, o equivalente a 78 mil e 59 mil telespectadores por minuto, respetivamente.Já na terça-feira, dia em que António Costa apresentou a demissão do cargo de primeiro-ministro, a CMTV liderou, com um share médio de 5,9% (mais de 125 mil telespectadores).Leia mais aqui