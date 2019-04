Disney vai dar "um tempo" ao Star Wars

A Disney confirmou que, depois do lançamento do novo filme da Guerra das Estrelas, em dezembro, vai fazer uma pausa nos novos episódios da saga.

A Walt Disney garantiu que depois do lançamento, em dezembro, do novo filme da saga Star Wars vai dar um tempo até voltar a lançar novo filme da série.A confirmação chega num momento em que a Disney divulgou o trailer referente ao filme que irá para os cinemas em dezembro. Será o nono episódio e já tem nome: "Star Wars: The Rise of Skywalker".Será o último episódio durante uns tempos. Bob Iger, CEO da Disney, confirmou na quinta-feira que a companha pretende fazer uma pausa."Não anunciámos planos específicos para novos filmes, a partir daqui", declarou à Bloomberg, salientando haver filmes a serem desenvolvidos, "mas não os anunciámos".No ano passado, o episódio Han Solo - Uma História de Star Wars, que é uma espécie de "spin off" da saga, um filme autónomo, foi o que menos receita gerou na história da marca de 40 anos. E as vendas de brinquedos ligados à Guerra das Estrelas também têm sofrido. Segundo a Bloomberg , caíram em 2018 pelo segundo ano consecutivo, de acordo com dados da NPD.O filme que será lançado a 20 de dezembro é o quinto desde que a Disney comprou a Lucasfilm em 2012 por 4 mil milhões de dólares.Apesar desta pausa, os conteúdos Star Wars da Disney vão constar do catálogo do serviço Disney+, um concorrente ao Netflix e ao HBO, que tem já data marcada de lançamento para os Estados Unidos: 12 de novembro, e custará desde 6,99 dólares por mês. Terá o catálogo da Disney, Pixar, Marvel, Star Wars e National Geographic. Chegará também à Europa, mas a data ainda não foi divulgada.