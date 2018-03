“Star Wars” e A Bela e o Monstro impulsionam resultados da Cineworld

“Star Wars: The Last Jedi” ou A Bela e o Monstro ajudaram, no ano passado, a aumentar tanto as vendas como os lucros da Cineworld, a segunda maior cadeia de cinema do mundo, de acordo com a BBC News.

A Cineworld aumentou as vendas em 12% para 890,7 milhões de libras no ano passado, os lucros registaram igualmente uma subida de 23% para 120,5 milhões de libras, segundo a BBC News.



No ano passado, a Cineworld expandiu o negócio comprando a cadeia de cinema norte-americana Regal por um valor de 3,6 mil milhões de dólares.



Relativamente à venda de refrescos e outros produtos, a segunda maior cadeira de cinema do mundo revelou uma subida de 11% o que perfaz um total de 220,4 milhões de libras, quase um quarto da receita da empresa, de acordo com a BBC News.



Por sua vez, as vendas de bilhetes cresceram 6,4% para 553,7 milhões de libras. A BBC realça que as receitas provenientes do Reino Unido e da Irlanda aumentaram 6,2% para 525 milhões de libras.



A Cineworld espera que a exibição de filmes como "Mundo Jurássico: Fallen Kingdom", "Mamma Mia! Here We Go Again" ou o "Regresso de Mary Poppins" possam contribuir para o fortalecimento das vendas e dos lucros da empresa.



As acções da Cineworld estão a subir 3,91% para 249,60 pence.