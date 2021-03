EDP oferece assinaturas do Negócios a estudantes

O acesso a informação de qualidade, rigorosa e no tempo certo é fundamental para enfrentar os atuais tempos de incerteza, mas também para melhor preparar o futuro. Com o apoio da EDP, os estudantes podem, gratuitamente, ter acesso a uma assinatura do Negócios.





A assinatura dá acesso a todos os conteúdos exclusivos para assinantes, incluindo os artigos de opinião, análise e newsletters, sem publicidade intrusiva, na web e nas aplicações para smartphone e tablet. Permite ainda aceder à versão epaper do jornal, a partir das 23h do dia anterior.





O registo é fácil: basta preencher os campos solicitados no formulário e anexar o cartão de estudante.

O Negócios é o líder da informação económica em Portugal, com mais de 2 milhões de leitores em janeiro, segundo os dados do Netaudience da Marktest.