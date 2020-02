Jornal de Negócios bate recorde no online e alarga liderança

O Jornal de Negócios reforçou a liderança digital entre os jornais portugueses de economia em janeiro de 2020, mês em que atingiu os dados de tráfego e de audiência mais fortes de sempre.

De acordo com o ranking netAudience da Marktest, que mede o tráfego dos sites de informação em Portugal, o site do Negócios alcançou uma audiência ("reach") de 1,695 milhões de leitores no mês passado.

Além de ser o valor mais elevado de sempre no Negócios, representa uma subida de 36% face a dezembro de 2019 e de 41% contra janeiro do ano passado. Face ao anterior recorde mensal (1,416 milhões de leitores em outubro de 2019) o crescimento foi de 20%.

No segmento dos económicos o Dinheiro Vivo surge em janeiro de 2020 com 1,293 milhões de leitores, mais de 400 mil abaixo do Negócios.

Estes 1,695 milhões de leitores do Negócios realizaram 7,04 milhões de visitas e viram 16,2 milhões de páginas, valores que também são os mais elevados de sempre para o Negócios.

Nesta análise, o Negócios apresenta números cerca de três vezes superiores ao Dinheiro Vivo, que fechou Janeiro deste ano com 2,37 de visitas e 4,57 milhões de páginas vistas.

Os dados do Jornal Económico e do Eco não são auditados pelo netAudience. Os dados da Marktest não incluem as visitas dos leitores fora de Portugal.

Segundo site que mais cresceu em janeiro

Com este crescimento em janeiro, o Negócios está agora no 13.º lugar do ranking das publicações online mais vistas em Portugal, que conta com mais de 50 sites. O Negócios foi o segundo site deste universo de várias dezenas de publicações que mais cresceu em termos absolutos em janeiro, com perto de 450 mil novos leitores. Só a RTP conseguiu um crescimento superior (527 mil).

O site do Correio da Manhã reforçou a liderança absoluta online em Portugal. Alcançou em janeiro 3,3 milhões de leitores o que significa o maior número de leitores alguma vez registado por um meio de comunicação social neste índice da Marktest que mede as audiências digitais em Portugal.



Logo a seguir ao CM surgem os sites da TVI, com 3 milhões de utilizadores, e do Jornal de Notícias, com a mesma marca. O agregador NM ocupada a quarta posição com 2,9 milhões. O quinto lugar é do Público, com 2,5 milhões de alcances. O mesmo número de leitores tem a Flash! que ocupa a sexta posição à frente do Expresso, jornal que totaliza 2,2 milhões.