Negócios alarga liderança na audiência online com 1,7 milhões de leitores em setembro

O Jornal de Negócios voltou a liderar a audiência digital entre os jornais portugueses de economia em setembro de 2020, mês em que atingiu mais de 1,7 milhões de leitores, mais do triplo das visitas do Dinheiro Vivo.

De acordo com o ranking netAudience da Marktest, que mede o tráfego dos sites de informação em Portugal (exclui os acessos no estrangeiro), o site do Negócios alcançou uma audiência ("reach") de 1,7 milhões de leitores no mês passado, o que representa um crescimento homólogo de 38% e compara com menos de 1,5 milhões em agosto.





Estes leitores realizaram 6,5 milhões de visitas, valor que representa um aumento homólogo de quase 30%.



O desempenho do Negócios em setembro permitiu uma subida no ranking dos sites de jornais portugueses, ocupando agora a 7.ª posição. Excluindo o Portal Sapo, o Correio da Manhã é o jornal português com mais leitores online (3,52 milhões).

No segmento dos económicos o Dinheiro Vivo surge em setembro de 2020 com 1 milhão de leitores e 1,77 milhões de visitas. O Negócios tem assim um número de leitores 70% superior ao segundo posicionado no ranking dos económicos e mais do triplo das visitas.

Os dados do Jornal Económico e do Eco não são auditados pelo netAudience. Os dados da Marktest não incluem as visitas dos leitores fora de Portugal.



O Negócios agradece aos leitores pela confiança.