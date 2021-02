Negócios chega a mais de 2 milhões de leitores em janeiro

O site do Jornal de Negócios atingiu 2,1 milhões de leitores em janeiro de 2021, o que traduz um crescimento de 24% face ao mesmo mês do ano passado.





Janeiro foi o terceiro mês com mais leitores na história do Negócios, sendo o quinto em que foi superada a marca dos 2 milhões de leitores mensais. Este desempenho surge depois de o ano passado o site do Negócios ter atingido uma média mensal de 1,8 milhões de leitores únicos, o que representa a audiência mais elevada de sempre e um crescimento de 54% face aos valores de 2019 (média mensal de 1,17 milhões de leitores).



De acordo com o ranking netAudience da Marktest, que mede o tráfego dos sites de informação em Portugal (exclui os acessos no estrangeiro), o site do Negócios surge em nono lugar no ranking dos sites com mais leitores em Portugal. Tendo em conta apenas os sites de jornais com edição impressa, o Negócios está em terceiro lugar (só atrás do Correio da Manhã e do Expresso).



Os mais de 2 milhões de leitores únicos de janeiro efetuaram 8,2 milhões de visitas ao site do Negócios (crescimento de 17%) e viram mais de 17 milhões de páginas.



O Negócios liderou em 2020 o segmento dos económicos por larga margem, registando uma média de leitores 32% acima do Dinheiro Vivo. Já o total de visitas no site do Negócios foi 2,5 vezes superior ao registado pelo Dinheiro Vivo em 2020 (34,1 milhões), enquanto as páginas vistas foram 3,3 vezes mais elevadas.





Os dados do Dinheiro Vivo deixaram este ano de ser auditados pelo netAudience. Os dados do Jornal Económico e do Eco já não eram auditados. Os dados da Marktest não incluem as visitas dos leitores fora de Portugal.



O Negócios agradece aos leitores pela confiança depositada.