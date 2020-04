Negócios cresce 77% em março e atinge recorde de 2,4 milhões de leitores

O Jornal de Negócios voltou a liderar a audiência digital entre os jornais portugueses de economia em março de 2020, mês marcado pelo noticiário relacionado com a pandemia do novo coronavírus, que levou o Governo a decretar o Estado de Emergência em Portugal.

O Negócios atingiu em março os dados de tráfego e de audiência mais fortes de sempre, com o crescimento substancial face aos valores registados em janeiro, quando tinha atingido o anterior recorde.

De acordo com o ranking netAudience da Marktest, que mede o tráfego dos sites de informação em Portugal (exclui os acessos no estrangeiro), o site do Negócios alcançou uma audiência ("reach") de 2,42 milhões de leitores no mês passado.

Além de ser o valor mais elevado de sempre no Negócios, representa uma subida de 77% face a fevereiro e de 125% contra março do ano passado. Face ao anterior recorde mensal (em janeiro deste ano) o crescimento foi de 52%.

No segmento dos económicos o Dinheiro Vivo surge em março de 2020 com 2,3 milhões de leitores.



Estes 2,42 milhões de leitores do Negócios realizaram 10,69 milhões de visitas e viram 23,9 milhões de páginas, valores que também são os mais elevados de sempre para o Negócios e representam crescimentos de 66% face a fevereiro nas visitas e de 74% nas páginas vistas.