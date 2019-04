Start-up sustentável entra no bilionário mercado de ténis nos EUA

A Everlane, uma start-up de roupas que promove produtos sustentáveis e a transparência na cadeia de suprimentos, está a começar a sua própria marca de ténis, a Tread.

A marca pretende ser melhor para o planeta do que o resto da indústria de ténis. A novidade tem uma sola totalmente fabricada sem plástico não reciclado, e couro feito numa fábrica que a empresa diz ter menos impacto ambiental do que o fabricante típico de calçados. A Everlane promete que os seus sapatos serão completamente neutros em carbono.

"Há um grupo de clientes que quer um ténis excelente, mas não nem sempre encontra", diz Michael Preysman, cofundador e diretor executivo da empresa. "O problema com a cultura dos ténis é que há muito desperdício e eles são descartáveis".

Preysman diz que a expansão da marca para os ténis "completa o uniforme americano", somando-se aos dois itens por excelência já vendidos: t-shirts e calças de ganga. O primeiro sapato da Tread será um ténis de couro, vendido a 98 dólares, que terá sete cores discretas disponíveis, como o branco, o cinza e o marinho.

Alternativas às marcas tradicionais como Nike e Adidas proliferaram nos últimos anos. A mais proeminente, a Allbirds, com os seus confortáveis ténis de lã está avaliada em 77 milhões de dólares em capital. A Rothy’s, que começou com sapatos baixos femininos, agora vende uma linha de ténis reciclado.

Allbirds e Rothy's já operam no mercado de sapatos sustentáveis DR

Como dizem os executivos da Everlane, os ténis são o exemplo mais notório de moda descartável. As tendências mudam tanto que as pessoas rapidamente trocam.

Novos estilos de ténis são lançados regularmente. Os produtos são divulgados antes, alimentando o desejo antes do lançamento. O consumidor faz fila nas lojas quando uma sensação de edição limitada chega.

Enquanto isso, os sapatos descartados acumulam-se em aterros sanitários, um facto agravado pelo processo de uso intensivo de energia necessário para produzi-los. O mercado secundário de ténis é especialmente forte, e criou sites especializados de revenda, como o StockX, o Grailed e o GOAT. Mas ainda é pouco comparado com o que acaba no lixo. Esse ciclo, diz Preysman, é "um desastre para o planeta". Os ténis devem ser usados durante anos e não meses, diz o CEO.

Os gigantes da indústria de ténis fizeram algum progresso neste sentido. A Adidas prometeu eliminar plástico novo dos seus produtos até 2024, e a Nike diz que 75% do seu calçado e vestuário contém algum tipo de material reciclado.

Os sapatos da Tread usam couro do fornecedor vietnamita Saigon TanTec, que passou a usar iluminação natural e energia solar na sua produção, usando menos eletricidade e água fresca do que as outras fábricas. Cadarços e forros são feitos de plástico reciclado em vez de poliéster. As solas, normalmente feitas inteiramente de plástico, são feitas com uma mistura de borracha natural e borracha pós-industrial reciclada, resultando num componente virgem-plástico de 94,2%.

Preysman disse que ainda não é o suficiente. A Tread trabalhará para eliminar todo o plástico novo do seu processo de produção até 2021, afirma.

