Volkswagen Financial Services lança terceira edição da batalha de start-ups em Portugal

O Volkswagen Financial Services, braço financeiro da fabricante de automóveis alemã, anunciou esta segunda-feira que já arrancou a terceira edição do "VWFS Startup Battlefield".

Este é um "concurso para start-ups que visa promover o surgimento de ideias e negócios inovadores na área da mobilidade sustentável, bem como nos serviços financeiros automóveis ao nível da automação de processos e da experiência de compra", refere um comunicado da empresa.

Segundo a mesma fonte, o concurso visa "estimular start-ups e empreendedores a desenvolverem ideias para responder às necessidades de mobilidade dos cidadãos e das empresas, contribuindo para uma maior eficiência a nível ambiental e económico, bem como da satisfação dos clientes".

O VWFS Startup Battlefield realiza-se a 4 de Outubro, no Time Out Studio, no Mercado da Ribeira, onde serão apresentados os 10 projectos seleccionados pela organização. Para concorrer, as start-ups e empreendedores devem fazer o seu registo e explicar a sua ideia, projecto ou negócio e as respectivas mais-valias, explica a empresa.

A ideia vencedora beneficiará de um programa de mentoring de seis meses na Volkswagen Future Mobility Incubator, incubadora de start-ups do grupo localizada em Dresden, na Alemanha, que inclui um prémio monetário de 15.000 euros. Os segundos e terceiros classificados receberão um prémio monetário de 1.000 euros e contarão com um espaço de exibição na próxima edição da Web Summit, em Novembro.

A primeira edição, realizada em Lisboa, recebeu 70 candidaturas de mais de 15 países, sendo a grande vencedora a start-up austríaca Parkbob, que desenvolveu uma app para encontrar lugares vagos para estacionamento.