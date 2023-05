ChatGPT vai fazer atendimento nos serviços

Um avatar, com o qual é possível interagir e conversar, que responde em português às perguntas do utilizador e que, a partir do ecrã do computador, do telemóvel ou de outro dispositivo móvel, dá informações e presta esclarecimentos relacionados com os serviços da administração pública. A Agência para a Modernização Administrativa (AMA) vai lançar esta sexta-feira uma nova

...