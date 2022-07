Amazon fatura mais do que o esperado mas Rivian leva a prejuízo

Partilhar artigo



A Amazon fechou a primeira metade do ano com prejuízos de 5.872 milhões de dólares, valor que compara com lucros de 15.885 milhões no primeiro semestre, segundo as contas publicadas esta quinta-feira após o fecho de Wall Street. Tal como já tinha sucedido no primeiro trimestre - quando registou as primeiras perdas desde 2015 - a retalhista online foi penalizada pela queda nas ações da fabricante de automóveis elétricos Rivian, na qual detém uma participação de cerca de 18%.



Pela positiva, as vendas líquidas aumentaram 7,25%, ascendendo a 237.678 milhões de dólares, batendo as estimativas dos analistas.