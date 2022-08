“Big tech” abanam, mas não caem com ventos contrários

Resultados foram, no geral, menos negativos do que o esperado e deram força às “big tech” em bolsa. O setor tem vindo a desvalorizar desde o início do ano, tendo como ameaças a redução da publicidade e o cenário macroeconómico. Só a Apple melhorou mesmo contas.

