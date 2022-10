Amazon vai a tribunal no Reino Unido em processo de mais de mil milhões de euros

A Amazon está a enfrentar um processo no Reino Unido devido a danos de mais de 900 milhões de libras, mais de mil milhões de euros por ter alegadamente abusado da sua posição dominante, favorecendo os seus próprios produtos.Julius Hunter, representante dos direitos dos consumidores, planeia entregar uma queixa em nome dos consumidores britânicos que fizeram compras na Amazon desde outubro de 2016.A firma de advogados Hausfeld, que representa Hunter, afirmou esta quinta-feira que a Amazon quebrou a lei da concorrência através do uso de "um algoritmo secreto, que favorecia a própria plataforma", para promover os seus produtos através de uma funcionalidade chamada "Buy Box".Em comunicado, Hunter revela que "longe de ser uma recomendação baseada no preço ou na qualidade, a Buy Box favorece produtos vendidos pela própria Amazon, ou por "vendedores que pagam à Amazon para realizar a parte logística"."Por mais atrativas que as ofertas de outros vendedores possam ser são efetivamente bloqueadas", explica.Em resposta, a Amazon, indica que "esta reclamação não é digna de um processo" e que está confiante "que isso irá ficar claro ao longo do processo legal".Este caso, surge após ter sido noticiado em julho que o regulador da concorrência britânico estaria a investigar a Amazon sob possíveis quebras na lei da concorrência, incluindo a forma como os produtos eram apresentados na "Buy Box", a funcionalidade em causa neste processo.