Andres Ortolá substitui Paula Panarra na liderança da Microsoft Portugal

O argentino Andres Ortolá vai ser o novo diretor-geral da Microsoft Portugal, sucedendo a Paula Panarra, que lidera a operação portuguesa desde dezembro de 2016. Em comunicado, a tecnológica indica que Ortolá assumirá funções a 1 de janeiro de 2022.

Andres Ortolá vai liderar a Microsoft em Portugal, numa altura em que a organização tem já mais de 1.400 profissionais no país. A nota enviada às redações especifica que o gestor "estará focado no apoio ao segmento empresarial, ao sector público e aos parceiros, nos seus processos de transformação digital, assim como em estabelecer novas alianças e colaborações que ajudem a impulsionar as áreas de inovação e sustentabilidade, mas também incrementar a confiança no digital."

Ortolá tem cerca de duas décadas de experiência na área das tecnologias de informação, em áreas como consultoria, vendas ou marketing. Até esta nomeação para liderar a operação portuguesa, desempenhava funções como diretor-geral nas Filipinas, cargo que assumiu em março de 2019. "No currículo conta ainda com experiências no Dubai, na Quest Software, tendo liderado a operação da tecnológica no Médio Oriente, a que se seguiu uma passagem pela IBM, onde ocupou cargos como director of sales for software e diretor de marketing para o Médio Oriente e África", indica o comunicado.

A primeira experiência na Microsoft deu-se em março de 2000. Nessa passagem, trabalhou durante cerca de nove anos na tecnológica de Redmond, tendo inclusive sido responsável pela área de gestão de vendas da tecnológica para os mercados de Espanha, Itália, Portugal, Grécia, Médio Oriente e África. Em 2014, o gestor argentino regressou à Microsoft.





"Estou muito entusiasmado por integrar a equipa portuguesa e dar continuidade ao excelente trabalho que tem sido desenvolvido até aqui. Temos uma grande oportunidade à nossa frente, apenas igualada pela expetativa dos nossos clientes e parceiros. Estou ansioso pelo início do novo ciclo, por conhecer as equipas e ajudar o nosso ecossistema a transformar-se", indica o novo diretor-geral da Microsoft Portugal.

Já Paula Panarra, que tem liderado a operação portuguesa até aqui, foi nomeada para diretora global de vendas de business applications para o segmento de retalho e bens de consumo, "ficando responsável pelo desenvolvimento do negócio de Dynamics 365 e Power Platform, neste setor, a nível mundial", é explicado.

Licenciada em Engenharia Química-Biotecnologia, Paula Panarra tem mais de 20 anos de experiência profissional. Assumiu ao longo da sua carreira diversas funções, somando ao seu currículo a passagem pela Procter & Gamble, onde esteve 15 anos. Entrou na Microsoft em 2010, como diretora de marketing e, ao fim de três anos na tecnológica passou a diretora executiva de marketing & operações.