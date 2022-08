Apple alerta para graves falhas de segurança em iPhones, iPads e Macs

A Apple alertou para graves vulnerabilidades de segurança em iPhones, iPads e Macs, que podem permitir a 'hackers' assumir o controlo total destes dispositivos, noticiou esta quinta-feira a agência Associated Press (AP).Segundo dois relatórios de segurança da Apple, publicados na quarta-feira, as falhas de 'software' podem permitir que 'hackers' assumam o controlo total dos dispositivos.A gigante tecnológica sublinhou ainda que está "consciente para a existência de um relatório que indica que este problema pode ter sido ativamente explorado".Especialistas em segurança aconselharam os utilizadores destes equipamentos a atualizarem os dispositivos afetados: iPhones 6S e modelos posteriores, vários modelos iPad, incluindo de 5.ª geração e posteriores, todos os modelos do iPad Pro e o iPad Air 2 e computadores Mac com MacOS Monterey.As falhas de segurança também afetam alguns modelos de iPod.Segundo a Apple, a vulnerabilidade de segurança significa que um 'hacker' pode obter "acesso total de administrador ao dispositivo" para que possa "executar qualquer código como se fosse o utilizador", explicou Rachel Tobac, CEO da SocialProof Security.Para Rachel Tobac, ativistas ou jornalistas devem estar particularmente atentos à atualização de 'software' nos seus dispositivos, para evitarem ser alvo de espionagem.