Apple mantém produção e encomenda 75 milhões de iPhones 5G

A Apple encomendou aos fornecedores pelo menos 75 milhões de iPhones com tecnologia de quinta-geração (5G) ainda para este ano, sensivelmente em linha com os números do ano passado.

Esta decisão sinaliza que o produto bandeira da empresa estará a manter as vendas apesar da pandemia a nível global e da recessão. As entregas destes equipamentos podem chegar aos 80 milhões em 2020, dizem fontes próximas da empresa à Bloomberg.

A Apple planeia lançar quatro novos modelos em outubro que já terão a capacidade de trabalhar com velocidade de rede 5G, virão com um novo design e ainda com uma maior escolha do tamanho dos ecrãs, revelaram as mesmas fontes.

Depois destas novidades, a Apple está também a preparar um novo iPad Air com um ecrã maior, duas novas versões do Apple Watch e um novo modelo de auscultadores. Já o HomePod deverá chegar numa versão mais pequena.

Os fornecedores já seguem a ganhar, pelo menos, em bolsa: o LG Display fechou com uma subida de 2%, o Largan Precision, que entrega as lentes, avançou 4,1% e a Goertek, que é parceira da Apple para os auscultadores, somou 2,1%.