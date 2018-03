BlackBerry apresenta prejuízos inferiores ao previsto

A BlackBerry reduziu os prejuízos no último trimestre do ano fiscal, tendo reportado números superiores ao previsto pelos analistas. As receitas caíram 18,5%.

A Blackberry apresentou prejuízos de 10 milhões de euros, ou seis cêntimos por acção, no quarto trimestre, que terminou a 28 de Fevereiro, o que compara com os prejuízos de 47 milhões de dólares, ou 10 cêntimos por acção, no ano anterior. As receitas da empresa caíram 18,5% para 233 milhões de dólares, de acordo com a Reuters.

Excluindo itens extraordinários, a Blackberry lucrou cinco cêntimos por acção, um resultado que superou as estimativas dos analistas consultados pela Reuters, que antecipavam que a empresa atingesse o "break even", ou seja, que saísse dos resultados negativos. A contribuir para superar as previsões estiveram as vendas de software e serviços, de acordo com a Reuters.

As margens brutas do BlackBerry subiram para 76% das receita, face aos 60,1% um ano antes.





A empresa necessitou de se reinventar depois de muitos clientes deixarem de comprar os smartphones da marca para comprar telemóveis de outras marcas, como o iPhone. A aposta foi feita em software e serviços empresariais. As receitas destes negócios foram de 108 milhões de dólares, acima dos 91 milhões de dólares do ano passado.

"A nossa estratégia está a funcionar", disse o CEO da empresa, John Chen, esta manhã, 28 de Março, citado na Reuters.



A empresa canadiana tinha cerca de 3.500 pedidos de clientes empresariais no trimestre em análise, e espera que o crescimento total de facturação de vendas de software e serviços alcance os "dois dígitos" já em 2019, de acordo com a Reuters.



A empresa assinou dois negócios relativos a segurança de software, um com a Jaguar Land Rover e outro com a Microsoft.

Os resultados da empresa foram anunciados um dia depois de ser noticiado que Theresa May, primeira-ministra do Reino Unido, substituiu o seu telemóvel da marca Blackberry por um iPhone. A empresa oriunda do Canadá deixou de fabricar os smartphones em 2016, depois de um declínio de vendas, de acordo com a BBC News.



As acções da Blackberry descem 0,48% para 12,34 dólares, depois de terem chegado a subir mais de 5%.